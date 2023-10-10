الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن درويش لـ"الشاهد": التدريب على حرب أكتوبر والإعداد لها يُدرس بالكليات فى أمريكا

اللواء درويش حسن
اللواء درويش حسن

قال اللواء أركان حرب درويش حسن درويش، أحد أبطال سلاح المشاة حرب أكتوبر، إنه كان يدرس في كلية القادة والأركان الأمريكية عامى 1987 و1988، مشيرًا إلى أن مدرسا مدنيا كان يدرس له مادة إثارة النزاعات والأزمات في الشرق الأوسط.

وأضاف “درويش”، خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المدرس تحدث معهم عن حرب أكتوبر، وكان صديقًا شخصيًا له وسأله عن بعض الأمور في المادة التي يدرسها، وقال له ما هو أعظم إنجاز في حرب أكتوبر؟ فرد عليه: كان الإعداد والتحضير للحرب". 

وأوضح أنه سأله بعد ذلك عن كيفية الوصول لهذه المعلومات فدله على كتاب بالعربية يحمل اسم "رحلة الساق المعلقة"، للعميد أركان حرب عادل سليمان يسري، الذي يحكي عن قصة عبوره بساقه المعلقة وتناول فيه كيف أعدت القوات المسلحة الإعداد والتدريب للحرب.

وأشار إلى أنه بعد يومين، وجد هذا الدكتور وقد قام بتصوير الكتاب، وفتح الباب وابتسم له، فقال له: “من أين عثرت عليه”، فقال له: “من مكتبة الكونجرس فيها كل كتب العالم”، مؤكدًا أن الإعداد والتدريب لحرب أكتوبر يدرس في كلية القادة والأركان العامة للجيش الأمريكي. 

تفاصيل البرنامج

يعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اللواء أركان حرب درويش حسن درويش حرب اكتوبر الإعداد والتدريب يدرس كلية القادة والأركان للجيش الأمريكي

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