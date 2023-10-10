الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف نجحت إسرائيل فى إنشاء "ثغرة الدفرسوار"؟.. درويش حسن درويش يكشف لـ"الشاهد"

اللواء درويش حسن
اللواء درويش حسن

قال اللواء أركان حرب درويش حسن درويش، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الجيش المصري درس احتمالات العدو المستقبلية بشكل جيد، من خلال قياس حجمه، والسيناريوهات المتوقعة أثناء العبور، وطرق تحركاته بالتفصيل، ودراسة أسوأ الاحتمالات التي قد تحدث، وكان يوجد احتمال لعبور العدو إلى منطقة تسمى "ميناء أبوسلطان"، قبل مدخل القناة من الدفرسوار.

 

وأضاف "درويش"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان يوجد مجموعة من الأخطاء، أولها عدم اكتشافنا أن العدو عند إعداده لنقاط خط بارليف في منطقة الدفرسوار، قام بإعداد المسرح المنتظر في عملية الدفرسوار.

 

وأوضح: "العدو قام في ذلك الوقت بإنشاء كوبري من كتل أسمنتية؛ من أجل سد القناة بشكل تام، بالإضافة إلى بعض الأخطاء الاستراتيجية، مثل اتساع الفاصل بين الجيشين، وعدم وجود قوات كافية في الغرب للمواجهة، والتقليل من حجم العدو الذي عبر من الشرق إلى الغرب".

 

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

حرب اكتوبر درويش حسن درويش الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز

الأكثر قراءة

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

عاجل.. البيت الأبيض: الولايات المتحدة يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا فى الوقت نفسه

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

تعرف على مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024

من يضمن عدم ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد مبادرة الحكومة؟.. متحدث الوزراء يجيب

عاجل.. البيت الأبيض: لا نية لإرسال قوات برية أمريكية بعد هجوم حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة