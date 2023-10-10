درويش حسن درويش لـ"الشاهد": القوات الإسرائيلية استسلمت أمامنا تماما

قال اللواء أركان حرب درويش حسن درويش، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن خطة عبور الجيش المصري كانت تهدف إلى إضعاف معنويات العدو واستسلامه، حيث قامت الفصيلة الخاصة به في الوحدة بحصار النقاط القوية للجيش الإسرائيلي، وتم دفع مجموعة قتال مكونة من أفراد مشاه ودبابات ومدفعية وقاذفات لهب، واستمرت هذه الفصيلة في محاصرة النقطتين القويتين للعدو إلى أن صُدرت الأوامر لمجموعة القتال بمهاجمة النقطتين على الفور.

وأضاف "درويش"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المجموعة القتالية لم تتمكن من اقتحام نقطة العدو الشمالية، كما لاقت خسائر فادحة خلال تلك العملية، وعلى الفور قام القائد اللواء بسحب هذه المجموعة، ودفع مجموعة أخرى مكانها، والتي تمكنت من الاستيلاء على نقطة قوية دون قتال، واستسلموا بشكل تام بعد ذلك.

وتابع: "حين قامت الحرب وعربت قواتنا المصرية، أفراد القوة الجنوبية لجأوا إلى النقطة القوية الأخرى، وقاموا بتلغيم النقطة القديمة بالكامل، وكان قرار قائد المجموعة حينها ذكيًا للغاية، حين جعل جنديًا إسرائيليًا يترأس قواتنا إلى الأماكن والثغرات البعيدة عن الألغام؛ للدخول إليها بأقل خسائر ممكنة".

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

ويقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.