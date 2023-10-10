الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

درويش حسن لـ"الشاهد": الالتحام بالجنود كان فارقا فى تحقيق العبور والنصر خلال حرب أكتوبر

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب درويش حسن درويش

أكد اللواء أركان حرب، درويش حسن درويش، من أبطال حرب أكتوبر، أن العبور كان أيسر وأسهل مما لقيناه في التدريبات وأعمال التجهيز للحرب.

وقال “درويش”، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، مساء  الإثنين، إن مرارة الهزيمة كانت منعكسة تمامًا على وجوه الجنود خاصة من شاركوا في حرب 67.

وأضاف أن الالتحام بالجنود كان فارقا في المعارك وتحقيق العبور والنصر بعد ذلك، متابعًا:"تم توزيعنا على مجموعات من الضباط والأفراد والمجندين للجيش الثاني، ثم للفرقة 16 مشاه، وكان اللواء 16 مشاه مشتبك في فترة إلتحاقي، فقضيت أول ليلة علي الجبهة، منتظر إلى أن ينتهي الاشتباك وأن استطيع من ادخل وحدتي".

وتابع: "وفي ثاني يوم الصبح انضميت للكتيبة، وتم تعييني قائد لفصيلة، بعد أيام من تخرجي وبعد 48 ساعة من تخرجي كنت على الضفة الغربية لقناة السويس، وكانت معنويات الجنود منخفضة ومهزومة وفيها مرارة الهزيمة لأن معظم الجنود كانوا قد شاركوا في حرب 67، ومعظمهم أفراد غير متعلمين، وكانت مرارة الهزيمة ينعكس على تصرفاتهم، والذي ولد بعد ذلك الرغبة في الثأر ومحو العار الذي التصق بعد نكسة 67".

 

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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