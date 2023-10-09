بسبب الأمطار.. مصرع طفلة عمرها 4 سنوات صعقا من عمود كهرباء بالشارع

استقبلت مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية، جثمان طفلة كانت قد لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لماس كهربائي في عامود إنارة بمدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، عقب تعرض المدينة للأمطار الخفيفة، وفشلت محاولات إنقاذ حياتها، ونقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل مصرع طفله بالمنوفية عقب تعرضها للصعق من عمود كهربائي



وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفلة نتيجة ماس كهربائي من عامود إنارة بمنطقة الناحية الغربية، وفشلت محاولات إنقاذ حياتها.

مصرع طفلة 4 سنوات بسبب للصعق الكهربائي

وعلي الفور انتقلت قوه من مركز شرطة أشمون لموقع الحادث حيث تبين لهم مصرع أ، ع، ك 4 سنوات مقيمة الناحية الغربية، بمدينة أشمون، نتيجة ماس كهربائي من عامود إنارة، بعد فش محاولات إنقاذ حياتها، واستمعت جهات التحقيق لأقوال أسرتها وشهود العيان وتم تحرير محضرا بالواقعة.

وسادة حالة من الحزن بين أهالي أشمون وأسرة الطفلة المتوفية، ويستعد أسرتها لدفن الجثمان عقب استخراج تصاريح الدفن معاينة الطب الشرعي وتسليمه لذويه، لدفنه بمقابر العائله.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها بسبب قيامها برفع قضية خلع نظرا لسؤ معاملته طول مده دامت 12سنه زواج، وقامت مباحث مركز شرطة الشهداء من القبض على الزوج المتهم بالواقعه والذي اعترف بارتكاب الجريمه وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بورود بلاغ بمصرع سيده من قرية كفر عشما خنقا بحبل ستاره على يد زوجها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.