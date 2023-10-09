تحرير 18 محضرا ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية بالغربية

نفذت مديرية التموين بمحافظة الغربية، تحت قيادة المهندس محمد ابو هاشم، حملة تفتيشية ناجحة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات في مخابز المدينة خلال فترة 24 ساعة، وقد تم تحرير 18 محضرًا ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية الذين كانوا يعبثون بمواصفات الخبز.

قاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، الحملة التفتيشية التي استهدفت مخابز مركز وبندر المحلة الكبرى. وتم رصد عدة مخالفات، بما في ذلك التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء المواعيد الرسمية للعمل، وقد تم توجيه المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكد أبو هاشم، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الدولة لضمان توفير رغيف الخبز عالي الجودة للمواطنين، حيث يتم مراقبة المخابز بهدف التحقق من الامتثال لمعايير وزن الرغيف ونظافة الأدوات وإعلان الأسعار، كما تهدف الحملة إلى الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين ومنع سرقة الدقيق.

وأضاف أن هذه الجهود الرقابية الحكومية جزءًا من التزام الدولة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة لجميع الطبقات والمستويات، من خلال مكافحة التلاعب في مواصفات الخبز وضبط المخالفات، تسعى الحكومة لضمان حق المواطن في الحصول على منتجات ذات جودة عالية وصحية.

وأكد أنه تفيذًا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الغربية، يجري تكثيف الرقابة على المخابز في جميع أنحاء البلاد بهدف ضمان التزامها بالمعايير والمواصفات المحددة، وتشير هذه الحملة التفتيشية الناجحة في مدينة المحلة الكبرى إلى حزم الحكومة في مكافحة التجاوزات والمخالفات والحفاظ على حقوق المستهلكين.

مؤكدًا أن هذه الحملة التفتيشية التزام الحكومة بمكافحة التلاعب في المنتجات الغذائية والحفاظ على جودتها، ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لضمان حصول المواطنين على منتجات غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.