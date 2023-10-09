الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

درويش حسن لـ"الشاهد": حب الوطن زاد من إقبال الشباب على الكليات العسكرية بعد النكسة

اللواء درويش حسن
اللواء درويش حسن

وثق اللواء أركان حرب، درويش حسن درويش، من أبطال حرب أكتوبر، شهادته بشأن حرب أكتوبر المجيدة ومن قبلها حرب الاستنزاف.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، يقدمه الدكتور محمد الباز، مساء الإثنين، إن حب الوطن والرغبة في تغيير الوضع زاد من إقبال الشباب على الالتحاق بالكليات العسكرية.

وأضاف أنه كان هناك إقبال كبير ولم يكن يقتصر على الدفعات الأساسية للكليات العسكرية، وإنما كان هناك دفع استثنائية، ودفع زوجية وانفردت الحربية والجوية بقبول عدد كبير من الشباب من خريجي الثانوية العامة والمؤهلات العليا، حبًا في الوطن ورغبة في تغيير الواقع الذي نصب إلينا "النكسة"، وكنا بموافقة وبمباركة أولياء الأمور، فزاد الإقبال على الكليات العسكرية وخاصة الكلية الحربية.

اكسترا نيوز حرب اكتوبر درويش حسن درويش

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