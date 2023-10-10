متحدث الكنيسة يوضح سبب تعدد مقتنيات القديسين في الكنائس

برر الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، سبب تعدد مقتنيات القديسين في عدة كنائس.

وقال متحدث الكنيسة في نشرة تعريفية له، إن كثير من الأشياء بحسب التقليد تخص يسوع المسيح والعذراء مريم والقديسين نجد لها نسختين وأكثر موجودة في الكنيسة الواحدة، وكذلك في الكنائس الأخرى، بحسب تقليد الكنائس الموجودة فيها.

وتابع أنه نجد المسامير التي عُلق عليها يسوع المسيح على الصليب موجودة في عدة كنائس في الكنيسة الواحدة، وكذلك في الكنائس الأخرى. مع أن تقليد الكنيسة يذكر أن الملكة هيلانة أذابت المسماير وصهرتها مع المعدن الذي صُنعت منه الخودة الحربية للملك قسطنطين.

كما نجد أكثر من زنار للعذراء مريم والدة الإله موجودة في عدة كنائس في الكنيسة الواحدة، وكذلك في الكنائس الأخرى، كذلك نجد أكثر من هامة للقديس يوحنا المعدان السابق والصابغ. وحيث أن هناك هامة واحد للقديس يوحنا، فإن الهامات الأخرى فتعود لقديسين آخرين يحملون اسم يوحنا ونُسبت للقديس.

أيضًا نجد سلسلة وأدوات تعذيب القديس جيورجيوس موجودة في عدة كنائس في الكنيسة الواحدة، وكذلك في الكنائس الأخرى.. إن هذه المقتنيات للرب يسوع والعذراء مريم والقديسين تُكرم من الكنائس الموجودة فيها ومن مؤمنينها لقدسيتها.

وذلك أنه كما أن الأيقونات المتعددة ليسوع المسيح وللعذراء مريم وللقديسين تستمد قدسيتها من الأشخاص أنفسهم المرسومين في الأيقونات. كذلك أيضًا هذه المقتنيات المتعددة تستمد قدسيتها من الأشخاص أنفسهم الذين تعود لهم.