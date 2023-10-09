الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: إسرائيل تستهدف سيارات الإسعاف فى غزة

غزة
غزة

قال الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، محمد أبومصبح، إن الوضع الميداني في قطاع غزة مع مرور اليوم الثالث منذ شن الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية المكثفة؛ أصبح خطيرًا وينذر بكارثة إنسانية بحق المدنيين العزل والكوادر الطبية.

وأشار إلى استشهاد 8 من ضباط الإسعاف، إضافة إلى 5 من مزودي الخدمة إلى جانب تدمير 8 مركبات إسعاف جراء استهدافها مباشرة بالطيران الإسرائيلي.

وأضاف أن إسرائيل تضرب بكل الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية بشأن حماية الطواقم الطبية أثناء تأدية العمل ونقل المصابين، عرض الحائط، معقبًا: “لم يعد هناك مكان آمن في غزة، استهداف مركبات الإسعاف بشكل مباشر؛ رسالة صريحة من الاحتلال أنه لا شيء محمي في القطاع”.

خدمات الإسعاف 


ونوه بأن الإحصائية الأخيرة لعدد الشهداء والمصابين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية؛ بلغت 2900 إصابة، بالإضافة إلى 560 شهيدًا، مشيرا إلى تقديم الهلال الأحمر خدمات الإسعاف والطوارئ لنحو 918 مصابا وأكثر من 230 شهيدًا.

ولفت إلى استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى يبعد 500 متر عن مركز إسعاف محافظة غزة الآن، موضحًا أن الطرق والبنية التحتية أصبحت أكثر تعجيزًا على عمل كوادر الإسعاف في الوصول إلى المصابين وانتشال الجثامين؛ نتيجة تعرضها للتدمير جراء القصف.

وأضاف أن الغارات الجوية تستهدف خلال اللحظات الحالية محيط مقر إدارة جمعية الهلال الأحمر في غزة، مشيرًا إلى تمركز الهجمات بشكل كامل جغرافيًا على قطاع غزة وكذلك كامل الحدود الشرقية والجنوب والشمالية التي تعاني الآن من القصف.

وفي المقابل قالت هيئة البث الإسرائيلي، الإثنين، إن عدد القتلى الناجم عن هجمات الفصائل الفلسطينية منذ فجر السبت؛ ارتفع إلى 800 قتيل، فيما وصلت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 73 بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح قطاع غزة غزة الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

واشنطن تواصل الضغط لضمان تطبيق سقف سعر النفط الروسى

رئيس الصين يتحدث عن أهمية العلاقات بين بكين والولايات المتحدة

عاجل.. وول ستريت جورنال: مسئولون أمنيون إيرانيون ساعدوا فى التخطيط لهجوم حماس على إسرائيل

بعد 128 عامًا من وفاته.. دفن جثمان الرجل المحنط بالخطأ (صور)

عاجل.. 3000 قتيل و10 ألف مصاب فى زلزال أفغانستان

CNN: مقتل 3 أمريكيين فى هجوم الفصائل الفلسطينية على إسرائيل

تركيا: تدمير 6 أهداف للمسلحين الأكراد شمال سوريا

عاجل.. شركة طيران أمريكية تعلن وقف رحلاتها إلى تل أبيب بسبب الاشتباكات

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

اقتصادية وأمنية.. مخاطر دفع الفلسطينيين فى غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

سعر كرتونة البيض والفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ظهور لمراسلة "القاهرة الإخبارية" قبل قطع الاتصال وإخلاء المبنى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة

"مكتب نتنياهو" يفند أكاذيب التقارير.. هذا ما حذرت مصر إسرائيل منه

مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان