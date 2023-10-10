تعرف على مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024

لا يزال البحث عن مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا (نسخة 2023/2024)، هو الأكثر قراءة وتداولا على كافة محركات جوجل، حتى موعد انطلاق الجولة الأولى من الأميرة السمراء، والمقرر له أحد يومي 24 أو 25 نوفمبر المقبل 2023.

ويأتي ذلك، عقب البداية القوية والرائعة للغاية من قبل الشياطين الحمراء، مطلع الموسم الجاري على المستوى المحلي وتحقيق العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين على حساب المصري والإسماعيلي، أما قاريا فبلغ الأهلي مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي سان جورج الإثيوبي بكل سهولة ذهابا برباعية نظيفة وإيابا بثلاثية دون مقابل.

تعرف على مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

وأسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2024 والتي أجريت عصر الجمعة الماضية، بجوهانسبرج في جنوب أفريقيا، عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة بجوار كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024

المجموعة الأولى: صن داونز الجنوب أفريقي، بيراميدز، مازيمبي الكونغولي، نواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية: الوداد البيضاوي المغربي، سيمبا التنزاني، آسيك ميموزا الإيفواري، جوانينج جالاكسي البوتسواني.

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي، بيترو أتلتيكو الأنجولي، الهلال السوداني، النجم الساحلي التونسي.

المجموعة الرابعة: الأهلي، شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني، ميدياما الغاني.

مباريات الأهلي بمجموعات دوري أبطال أفريقيا (2023-2024)

الجولة الأولى

الجمعة / السبت 24 أو 25 نوفمبر 2023

الأهلي يستضيف ميدياما الغاني بالقاهرة.

الجولة الثانية

الجمعة / السبت 1 أو 2 ديسمبر 2023

يانج أفريكانز التنزاني والأهلي بالخارج.

الجولة الثالثة

الجمعة / السبت 8 أو 9 ديسمبر 2023

الأهلي يستضيف شباب بلوزداد الجزائري بالقاهرة.

الجولة الرابعة

الجمعة / السبت 18 أو 19 ديسمبر 2023

شباب بلوزداد والأهلي بالجزائر.

الجولة الخامسة

الجمعة / السبت 23 أو 24 فبراير 2024

ميدياما والأهلي في غانا.

الجولة السادسة

الجمعة / السبت 1 أو 2 مارس 2024

الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بالقاهرة.