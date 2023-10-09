شركة HDP بصدد إطلاق مشروعاتها الجديدة بكلًا من التجمع الخامس -مدينة المستقبل

تحرص HDP على تقديم تجربة سكنية مميزة لعملائها في مشروعاتها العقارية.

انضمام حسام عيسى رئيسًا تنفيذيًا لشركة HDP.

الاستعانة بنخبة من أكبر الشركات الاستشارية في مجال التنمية العمرانية لتقديم تجربة حياتية منفردة ومتميزة

توفير كافة الإمكانيات بأعلى معايير الجودة لتقديم أفضل منتج عقاري في السوق المحلي والإقليمي.

كشف أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للتسويق والاستثمار العقاري HDP،أن الشركة بصدد إطلاق أحدث مشروعاتها العقارية ذات المواقع الاستراتيجية المتميزة بكلًا من التجمع الخامس ومدينة المستقبل، ضمن استراتيجيتها التوسعية التي تستهدف إطلاق وتسويق مجموعة من المشروعات المتميزة متكاملة الخدمات، وذلك استكمالًا لما حققته الشركة من نجاح بمشروعها المتميز بمدينة الشيخ زايد“Terrace”، وذلك على خلفية ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان باعتباره البنك الرائد في مجال التنمية العمرانية في مصر على مدار أكثر من 40 عامًا.

وأكد حسنين على أن إطلاق شركة HDP لمشروعاتها العقارية بكلًا من التجمع الخامس ومدينة المستقبل بالإضافة إلى مشروعات أخرى سوف يتم اطلاقها تباعًا خلال المرحلة المقبلة مما يعكس نجاح الشركة في تنفيذ خطتها التوسعية، بالإضافة إلى حرصها على تقديم خدماتها المختلفة باحترافية من خلال انتقائها لأفضل المشروعات ذات المواقع الجغرافية الاستراتيجية، وسعيها جاهدةً لتوفير وضمان تجربة سكنية مميزة ومتطورة للعملاء، وتوفير الإمكانيات بأعلى المعايير لتقديم أفضل منتج عقاري لعملائها في السوق المحلي والإقليمي.

وأعلن حسنين أن شركة HDP استعانت بنخبة من أكبر الكوادر البشرية ذات الخبرة الكبيرة في مجال التسويق والاستثمار العقاري، معربًا عن سعادته بانضمام حسام عيسى كرئيس تنفيذي لشركة HDP، مؤمنًا بأنه سوف يكون له بصمة مميزة، لما لديه من خبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال التطوير والاستثمار العقاري، حيث شغل العديد من المناصب القيادية بأكبر الشركات المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.

وفي هذا السياق أبدى حسام عيسى الرئيس التنفيذي اعتزازه بالانضمام لشركة HDP، مؤكدًا على أن انضمامه للشركة هي إضافة مميزة في رحلته المهنية، لما تتميز به الشركة من خبرة وصلابة في سوق التطوير العقاري مستندة على تاريخ بنك التعمير والإسكان العريق في هذا المجال، والذي يمتلك قاعدة كبيرة من ثقة العملاء باعتباره البنك الرائد في مجال التنمية العمرانية لأكثر من 40 عامًا.

وأكد عيسى أن شركة HDP تستهدف خلال الفترة القادمة إطلاق عدد من مشروعاتها ذات المواقع الاستراتيجية المميزة، بالإضافة إلى تعزيز مجهوداتها المبذولة نحو خلق بيئة سكنية ملائمة ومتميزة للعملاء مع الالتزام بتقديم الخدمات بأعلى جودة لتلبية احتياجات السوق العقاري، وهو ما يسهم في تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها بأن تكون واحدة من أكبر شركات التسويق والاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.



