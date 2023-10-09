مصر تحمل إسرائيل مسئولية إيجاد ممرات إنسانية لشعب غزة وإيقاف العمليات العسكرية فورًا

حملت المصادر مصادر مصرية رفيعة المستوى سلطة الاحتلال الإسرائيلي مسئولية ضرورة إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة، مؤكدة ضرورة الاستجابة لصوت العقل وإيقاف العمليات العسكرية بشكل فوري.

حذرت مصادر مصرية رفيعة في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي، وأن مصر لم تتوان منذ تفاقم الأوضاع بالأراضي المحتلة، وكثفت اتصالاتها بالأطراف الدولية الفاعلة لوقف التصعيد وحقن دماء الفلسطينيين.



وأضافت المصادر أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت من خطورة الموقف وتداعياته على ثوابت القضية الفلسطينية، كما أن دعوات النزوح كفيلة بتفريغ قطاع غزة من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها.



وأوضح المصادر أن السيادة المصرية ليست مستباحة وسلطة الاحتلال مسئولة عن إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة.