الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون دولي لـ"القاهرة الإخبارية": هناك توثيق لحظي للأحداث في فلسطين

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور منير نسيبه، أستاذ القانون الدولي، إن دفاع المجتمع المدني الفلسطيني عن حقوقه أمام المحافل الدولية المختلفة لا يتوقف عند التوثيق فقط، ولكنه يكتب تقارير ويقدمها إلى الجهات المسؤولة مثل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، ويتواصل أيضًا مع لجنة التحقيق في تلك التقارير، والتي أسستها الأمم المتحدة في عام 2021.
 وأضاف "نسيبه" في مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزارة الخارجية الفلسطينية تقدم تقارير مستمرة إلى محكمة الجنايات الدولية بتوثيق محكم، يشمل العديد من الوقائع والحقائق والإثباتات، فالمجتمع المدني والحقوقي مدرب تدريب عالي على توثيق الحقائق، وهذا لا ينطبق فقط على الضفة الغربية.

وأوضح أنه في الوقت الذي نرى فيه القصف على قطاع غزة، هناك باحثون ميدانيون في أرض قطاع غزة، يجولون حول المدن والمنازل، ويوثقون كل ما يحدث، كما يجرون مقابلات دورية لرصد تطورات الأحداث في غزة.

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