الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مع ارتفاع انتاج "منجم السكري".. "سنتامين": جولة استكشافية جديدة بمصر يناير المقبل

صورة _ارشيفية
صورة _ارشيفية

كشفت مصادر خاصة، أن مجموعة “سنتامين” الرائدة في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب في أفريقيا، قررت تنظيم جولة كبري بعدد من مناطق عمل الشركة في مصر، يناير المقبل، في ظل ارتفاع إنتاج الشركة من ذهب منجم السكري بنسبة 8%  ليصل إلى 220.562 أونصة.

وقالت المصادر لـ"الدستور" إن الشركة خصصت 30 مليون دولار لأعمال البحث والاستكشاف خلال العام الحالي، كما ان إنتاج الشركة من الذهب يتراوح بين 450 إلى 480 ألف أونصة سنويًا، وزاد صافي الربح بنسبة 7% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 91 مليون دولار.

سنتامين جولة كبري لـ مسئولين في مناطق عمل الشركة بمصر 

وكشفت المصادر، أنه من المقرر حضور مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة «سنتامين» العالمية، بالاضافة لـ  عمرو حسونة، المدير الإقليمي للشركة، وعدد من المسئولين بالشركة بالاضافة لعدد من الاعلامين والصحفيين .

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ويُعد منجم السكري من أكبر مناجم الذهب في العالم وأفريقيا، بطاقة إنتاجية في حدود 500 ألف أونصة سنوياً، وفي عام 2022.

واستثمرت شركة «سنتامين» حوالي 830 مليون دولار أمريكي من القيمة الاقتصادية في مصر، ما بين مرتبات وتوفير وظائف والتدريب والبنية التحتية، والاستثمار في المجتمعات المحلية، فضلاً عن حصة الحكومة المصرية في الأرباح والمدفوعات الأخرى.

وكشف مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي للشركة، التي تتولى أعمال التنقيب عن الذهب في منجم السكري، إن حزام الذهب المصري بمنطقة الدرع العربي النوبي، من المناطق الأخيرة الواعدة المتبقية، مشيراً إلى أن رؤية الحكومة المصرية كانت واضحة بشأن العمل على توفير سوق واعدة للتنقيب والتعدين لمصلحة البلاد والمواطنين.

وقال عمرو حسونة، المدير الإقليمي للشركة: «بدأنا برامج أعمال الحفر الشهر الماضي، بعد الانتهاء من أعمال العينات السطحية، لتحديد أهداف الحفر على مدار العام الماضي، والنصف الأول من العام الجاري».

سنتامين مناطق عمل الشركة بمصر مجال التعدين والتنقيب عن الذهب أفريقيا مارتن هورجان عمرو حسونة

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