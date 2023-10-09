رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر العلمي بكلية التربية "إعداد المعلم نحو التعليم الأخضر"

افتتح صباح اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية المؤتمر العلمي الثالث عشر تحت عنوان "إعداد المعلم وتدريبه في ضوء التوجه نحو التعليم الاخضر.. رؤى وآفاق مستقبلية" بحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة والدكتورة ناهد غنيم عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتور محمود فوزي وكيل الكلية ومقرر المؤتمر.



رئيس جامعة المنوفية يؤكد علي أهمية دور المعلم وكلية التربية ودورها الرائد



أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة علي أهمية كلية التربية ودورها الرائد في نشر العلم والمعرفة والثقافة في المجتمع والعالم مشيرًا إلى حرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور علي الإهتمام بالمعلم ودور كليات التربية في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق تنمية حقيقية في المجتمع لأن المعلم هو المسؤول الأول في خلق جيل واعي فاهم قادر علي مواجهة تحديات المجتمع بوجه عام.

رئيس جامعة المنوفية يؤكد علي دمج التعليم الأخضر في برامج إعداد المعلمين

ولفت رئيس الجامعة إلى ضرورة دمج التعليم الأخضر في برامج إعداد المعلمين والمبادرات والأنشطة التوعوية والتدريبية من خلال الشراكة مع وزارة البيئة من أجل تقديم البرامج التوعوية وورش العمل للمعلمين، وضرورة دمج التعليم الأخضر ضمن مناهج وبرامج التدريب لدى المتعلمين والمعلمين لزيادة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة لتحقيق التنمية البيئية المستدامة،. بالإضافة إلى تأهيل المعلم في ضوء توجهات الدولة نحو التعليم الأخضر وتحقيق الرؤى المستقبلية وملاحقة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الآن واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم وتطوير برامج المعلمين بكليات التربية.



ومن جانبها تحدثت الدكتورة ناهد غنيم عميد الكلية حول أهداف المؤتمر المتمثلة في التعرف على مفهوم التعليم والتعلم الاخضر ومبررات التحول نحوه في ظل التوجهات العالمية للاهتمام بالبيئة وقضايا التنمية المستدامة، تطوير منظومة التنمية المهنية للمعلم وتدريبه للتجاوب المستمر مع متطلبات التعليم الأخضر ونماذجه المعاصرة، تقديم نماذج عالمية في إعداد وتدريب المعلمين للتفاعل بإيجابية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية قامت الدكتورة ناهد غنيم عميد الكلية بتسليم درع المؤتمر للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي كما قام رئيس الجامعة والعميد بتكريم الدكتور عبد الهادى السيد عبده العميد الأسبق لكلية التربية جامعة المنوفية لحصوله علي الشخصية التربوية لعام ٢٠٢٣ وتم تقديم درع المؤتمر أيضًا الى الدكتورخالد خضر مدير المركز الإقليمي باليونسكو.

شارك في الإعداد للمؤتمر الدكتورة هبة الغتمي أمين المؤتمر ومدير مركز تعليم الكبار والدكتورة دعاء الشاعر أمين المؤتمر ومدير وحدة الجودة وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورجال الصحافة والإعلام وطلاب وطالبات الكلية.