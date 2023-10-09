الحكومة الفلسطينية: القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عملية إبادة

وصف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الاثنين، قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بـ"عملية إبادة".

وقصفت الطائرات المقاتلة والمروحيات والمدفعية التابعة للاحتلال الإسرائيلي أكثر من 500 هدف لحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة ليل الاثنين.

وقد شنت الفصائل الفلسطينية هجوما، فجر السبت، استهدف مواقع استراتيجية للاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن مقتل أكثر من 700 إسرائيلي وتعد حصيلة مذهلة على نطاق لم تشهده البلاد منذ عقود.

وقالت القوات الفلسطينية في تصريحات لها، أنها تحتجز أكثر من 130 أسيراً من الجانب الإسرائيلي.