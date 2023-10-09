الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحكومة الفلسطينية: القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عملية إبادة

غزة
غزة

وصف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الاثنين، قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بـ"عملية إبادة". 

وقصفت الطائرات المقاتلة والمروحيات والمدفعية التابعة للاحتلال الإسرائيلي أكثر من 500 هدف لحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة ليل الاثنين.

وقد شنت الفصائل الفلسطينية هجوما، فجر السبت، استهدف مواقع استراتيجية للاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن مقتل أكثر من 700 إسرائيلي وتعد حصيلة مذهلة على نطاق لم تشهده البلاد منذ عقود.

وقالت القوات الفلسطينية في تصريحات لها، أنها تحتجز أكثر من 130 أسيراً من الجانب الإسرائيلي.

المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم القصف الإسرائيلى قطاع غزة عملية إبادة

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