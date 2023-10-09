"ماركا": تشافي يحسم مستقبل اوريول روميو مع برشلونة

يحوم الغموض حول مصير اوريول روميو، لاعب وسط برشلونة، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية تعاقد نادي برشلونة مع لاعب وسط دفاعي لتدعيم المركز في الميركاتو الشتوي المقبل خلال شهر يناير، في ظل تواضع أداء اوريول روميو.

موقف اوريول روميو من الاستمرار مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هناك علامات استفهام حول إمكانية استمرار اوريول روميو مع برشلونة، خاصة بعد غيابه أمام غرناطة.

وكان تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قد قرر الاعتماد على فيرمين لوبيز أمام غرناطة، بدلًا من اوريول روميو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن تشافي لا يُخطط للتعاقد مع لاعب آخر بدلًا من اوريول روميو، مُشيرة إلى أن اللاعب يحظى بثقة مدربه حتى الآن.

وأضافت الصحيفة، أن قانون اللعب المالي النظيف أيضًا لن يسمح لنادي برشلونة بإبرام صفقة جديدة في مركز الوسط الدفاعي.

يأتي ذلك بعد الأخطاء التي ارتكبها اوريول روميو في مباراة برشلونة أمام بورتو البرتغالي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع اوريول روميو، في صيف 2023 المنصرم، قادمًا من جيرونا، وذلك لتعويض رحيل القائد سيرجيو بوسكيتس إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، خلف كلًا من ريال مدريد وجيرونا أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 24 و22 نقطة على التوالي.