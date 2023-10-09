إزالة 42 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على ضرورة التنسيق المستمر لكافة أشكال التعدى موجها برصد المخالفه والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٢٣ حالة ازالة تعدى على ارض زراعية وبناء بدون ترخيص حيث قام شريف سميرو يسرى محمد نائبا رئيس المركز وياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية بالقيس وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية، وإدارة الإزالات بالمركز وبالحسينية بإيقاف الأعمال بصبة قواعد خرسانيه وتم التحفظ على الخلاطه كما تم ردم قواعد خرسانيه معدة للصبه بأرض الإصلاح الزراعى، ‏كما تم فك شده خشبيه لسملات بأرض أبو درباله وتم إيقاف الأعمال بصبة سقف دور أول علوى بالدلايله وسحب الخلاطه كما تم ايفاف أعمال صبة سقف خرسانى بالاصلاح الزراعى، والتحفظ على الخلاطه، كما تم إزالة سور بحوض توما بالحسينية وحالتين بالدلايله عبارة عن سور ومحطة ردم كما تم فك شده خشبيه لسملات بالفاروقيه كما تم إزالة سور بعزبة نجيب كما تم ردم ااساسات بحوض عبدالله بالكفور وإيقاف الأعمال بصبة سملات خرسانيه بأرض أبو درباله وهروب الخلاطه من الموقع قبل إتمام نصف السمل كما تم القيام بإزالة ٥ حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية اعطو وقرية شلقام علي مساحة ٦قراريط و١٢ سهما والتصدى لحاله تعدى في المهد بعزبة الصعايده بقريه صندفا على مساحة قيراط مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ان الوحدة المحلية بقرية دمشير نفذت حمله مكبره لإيقاف وإزالة كافة ألتعديات على الأراضى الزراعيه واراضى املاك الدوله ومن خلالها تم رصد وتنفيذ إزالة فوريه لثلاثة حالات تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة قيراطين ونصف وتم التعامل الفورى معهم وإحالة المخالفين للنيابة، كما تمكنت الوحده المحليه بقرية البرجاية من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالتى تعدٍ بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة اتنين قيراط بعزبة المجيدى التابعه للوحدة المحلية بالقرية، وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه العامه وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها.

وأكد اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة أنه تم إزالة ١٤ حالة تعد بالمركز والمدينة على مدار 3 أيام متتالية وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات في مهدها والتصدي بكل حسم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حيثُ قام أسامة سيبويه نائب رئيس المركز وعدد من الجهات المعنية من إزالة 7 حالات تعد على اراضى زراعية وحرث 9 أفدنه، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين كما قام مجلس قروى ( إبشادات ـ المعصرة ـ تونا الجبل ـ البرشا) بحضور رؤساء القرى وإشراف مؤمن صلاح نائب رئيس المركز، بالتصدى لحالات التعدى بالبناء على املاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص، حيث تم إزالة 7 حالات في المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

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