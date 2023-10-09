محبي آل البيت يتوافدون على المسجد الأحمدي للاحتفال بمولد السيد البدوي

استعدت محافظة الغربية، لانطلاق الاحتفالات بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، أحد أقطاب الصوفية الأربعة، ويعد هذا الاحتفال السنوي هامًا لمحبي آل البيت في مصر.

تم استقبال المريدين القادمين لزيارة مقام البدوي من محافظات مختلفة، ما أثار حالة من الفرحة بين محبي آل البيت، ومن المتوقع أن يزداد الاقبال خلال الأيام القادمة قبل الليلة الختامية لمولده في الخميس القادم، وحرص بعض المريدين علي الجلوس حول الضريح يحملون كتاب الله لقراءة القرآن الكريم والسبحة للتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي، في حين وقف البعض الآخر حول مقصورة الضريح للدعاء وطلب البركة.

تعبر هذه الاحتفالات عن تعلق المريدين بآل البيت وحبهم لهم، وتعد فرصة للتواصل مع روحانية هذا العارف بالله العظيم، حيث يأتي المحبون من مختلف المحافظات للمشاركة في هذه الاحتفالات والاستمتاع بالأجواء الروحانية والتواصل مع المريدين الآخرين.

وعلق أحد المريدين ويدعي إيهاب خيال، الذي قدم من مدينة زفتي، لزيارة المسجد الأحمدي ومقام البدوي خلال أسبوع الاحتفالات بمولده، يقضي وقتًا طويلًا حول المقام، يقرأ القرآن ويصلي على النبي، ويعبر عن حبه وتقديره لآل البيت، حيث يحرص كل عام علي أن يقضي أجازته السنوية بين الأضرحة من آل البيت.

بينما يعشق حسن الدغيدي، لبن محافظة المنوفية، آل بيت رسول الله ويحرص على زيارة أضرحتهم بشكل دائم، بما في ذلك ضريح الحسين والسيدة زينب والسيدة عائشة والسيدة نفيسة، ويعبر عن حبه العميق وتعلقه بآل البيت ويستمتع بالأجواء الروحانية في هذه المناسبات.

فيما أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة ستحتفل هذا العام بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، والذي سيستمر لمدة أسبوع، بدأ من السبت الماضي، وقد ألغيت الاحتفالات في السنوات السابقة بسبب جائحة كورونا، ولكن الأمور الصحية تسير بشكل جيد هذا العام، مما يسمح بعودة الاحتفالات والاجتماعات الروحانية.

وتهدف هذه الاحتفالات إلى تعزيز الروحانية والوحدة بين محبي آل البيت، وتعتبر فرصة للمريدين للتواصل والتلاقي والتعبير عن حبهم لآل البيت وتقديرهم لهم. كما تعكس أيضًا القيم الروحية والتسامح والسلام التي تحملها الطرق الصوفية.

وتتضمن الاحتفالات قراءة القرآن الكريم والاستغفار والصلاة على النبي، حيث حمل بعض المريدين كتاب الله والسبحة الخاصة بهم، كما قام البعض بحمل سبحة تحتوي على ألف حبة للتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي.

مولد السيد البدوي

مولد السيد البدوي

مولد السيد البدوي

مولد السيد البدوي

مولد السيد البدوي