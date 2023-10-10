تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية.. أشياء يمكنك القيام بها من أجل صحتك العقلية

على عكس العلامات الجسدية، يصعب اكتشاف علامات مشاكل الصحة العقلية أو لا تكون مرئية للوهلة الأولى.

ومع ذلك، فإن الصحة العقلية السليمة أمر بالغ الأهمية لرفاهيتنا العامة ويمكن أن تساهم بشكل كبير في مساعدتنا على عيش حياة سعيدة وخالية من التوتر والأمراض.

في حين أن هناك بعض اضطرابات الصحة العقلية التي قد تكون وراثية، فإن العديد من الاضطرابات الأخرى تنبع من عوامل نمط الحياة مثل التوتر، وقلة النوم، وممارسة الرياضة، وأشعة الشمس، والرعاية الذاتية.

يمكن للمرء أن يتخذ تدابير فورية لحالات الصحة البدنية مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، ولكن نادرا ما يتم اتخاذ الخطوات المتعلقة بالصحة العقلية. مثل تنظيف الأسنان، والاستحمام، وتناول وجبة، هناك أشياء يجب على الناس القيام بها كل يوم من أجل التمتع بصحة نفسية سليمة.

بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة العقلية، الموافق اليوم 10 أكتوبر تشارك الدكتورة جيوتي كابور، المؤسس والمدير وكبير الأطباء النفسيين، ماناستالي، 9 عادات يومية يمكن أن تعزز الصحة العقلية.

نصائح لتعزيز الصحة العقلية

إن العناية بصحتك العقلية أمر ضروري للرفاهية العامة، تمامًا كما تعطي الأولوية للياقة البدنية، من المهم دمج الممارسات اليومية لتعزيز صحتك العقلية. فيما يلي تسعة أشياء يمكنك القيام بها يوميًا لتعزيز المرونة العاطفية والصحة العقلية.

1. مارس التأمل الواعي: خصص بضع دقائق كل يوم للتأمل الواعي. يمكن أن يساعدك ذلك على البقاء ثابتًا، وتقليل التوتر، وزيادة الوعي الذاتي.

2. مارس التمارين الرياضية بانتظام: مارس النشاط البدني الذي تستمتع به، سواء كان المشي السريع أو اليوجا أو التمرين الكامل. تعمل التمارين الرياضية على إطلاق مادة الإندورفين التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية.

3. إعطاء الأولوية للنوم: اهدف إلى الحصول على 8 ساعات على الأقل من النوم الجيد كل ليلة. العقل الذي يتمتع براحة جيدة يكون مجهزًا بشكل أفضل للتعامل مع الضغوطات اليومية.

4. تواصل مع أحبائك: عزز العلاقات مع العائلة والأصدقاء. قضاء الوقت مع أحبائك يوفر الدعم العاطفي ويقوي روابطك الاجتماعية.

5. التحكم في وقت الشاشة: ضع حدودًا لوقت الشاشة، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي واستهلاك الأخبار. التعرض المفرط للمعلومات السلبية يمكن أن يساهم في القلق.

6. ممارسة الامتنان: احتفظ بمذكرة امتنان واكتب ثلاثة أشياء تشعر بالامتنان لها كل يوم. هذه الممارسة تعزز عقلية إيجابية.

7. تعلم شيئًا جديدًا: حفز عقلك من خلال اكتساب مهارات أو معارف جديدة. يمكن أن يعزز الثقة ويبقي عقلك نشطًا.

8. إنشاء روتين: قم بإنشاء جدول يومي يتضمن وقتًا للعمل والاسترخاء والرعاية الذاتية. يوفر الروتين البنية ويقلل من عدم اليقين.

9. عبر عن نفسك: ابحث عن وسائل إبداعية مثل الفن أو الكتابة أو الموسيقى للتعبير عن مشاعرك. يمكن أن يكون علاجيًا ويساعدك على معالجة المشاعر.