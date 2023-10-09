الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 94 محضر إشغال طريق خلال حملة مكبرة فى ملوى بالمنيا

حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي علي الأرصفة والباعة الجائلين علي حرم الطريق العام والتي تتسبب في إعاقة سير المواطنين والحركة المرورية.

 وكذلك تزايد ظاهرتي الزحام والتكدس المروري، أسفرت عن ضبط وتحرير 94 محضر إشغال طريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها والتنبيه علي أصحاب المخالفات بعدم تكرارها مرة أخرى.

قال اللواء أحمد السايس مركز ومدينة ملوى، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي نفذت اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات من على جانبي الطريق من أجل عودة الانضباط للشارع الملوانى، وذلك بحضور محمد عبدالغنى وأسامة سيبويه نائبًا رئيس المركز والمدينة وبكر أحمد وميلاد الشرقاوى رؤساء الأحياء.

 نتائج الحملة

 وأسفرت الحملة التي تمت بمحيط شوارع حي شمال 2 من تحرير 94 محضر تنوعت بين "اشغال طريق ـ إزالة إدارية ـ بائع متجول كما تمت متابعة انتظام العمل بعدد من مواقف السيارات والتزام السائقين بتعريفة الركوب والتصدي للمخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة ملوى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا التي شدد خلالها علي تكثيف الحملات لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع الرئيسية والفرعية وفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على حرم الطريق العام بشوارع المدينة.

 القضاء علي ظاهرتي الزحام والتكدس المروري

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تتم بشكل دوري بكافة شوارع أحياء المدينة وشوارع القرى التابعة لها، وذلك لعودة الانضباط للشارع والقضاء علي ظاهرتي الزحام والتكدس المروري وتسهيل حركة المواطنين وإحداث سيولة مرورية، والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها، مشيرا إلي أن الوحدة المحلية تكثف من حملاتها في مختلف المجالات لتقديم خدمة مميزة تنال رضا المواطنين.

حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا

حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ملوي بالمنيا
المنيا حملة رفع إشغالات شوارع ملوي 94 محضر رئيس مدينة ملوي

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