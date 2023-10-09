الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحياء الإسكندرية تنظم عددا من المعارض للأسر المنتجة وأصحاب الصناعات الحرفية

معارض الحرف بأحياء
معارض الحرف بأحياء الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الاهتمام الكبير بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الفعال في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر، فضلًا عن توطين الصناعات الحرفية والتراثية، والحفاظ عليها من الاندثار.

وفى هذا الصدد، واصلت أحياء الإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدنى تنظيم معارض للحرف اليدوية والتراثية والمفروشات وعدد كبير من المنتجات بمشاركة عدد كبير من العارضين والتى تسهم فى زيادة فرص العمل وتحسين مستوي دخل الأسر فضلا عن تشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم من خلال توفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهم مقابل بيع السلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.

محافظ الإسكندرية: تقديم الدعم الكامل لأصحاب الصناعات الحرفية والأسر المنتجة

وأوضح الشريف إلى حرص المحافظة الدائم لدعم جهود تسويق المنتجات اليدوية والتراثية وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم بما يساهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع، لدعم صغار المنتجين والمصممين من السيدات والفتيات والشباب في جميع أنحاء المحافظة.

تنفيذ دورات لتدريب العاملين بالمحافظة والجهات التابعة

وفي سياق آخر أكد محافظ الإسكندرية على  الاهتمام بتطوير منظومة التدريب لجميع العاملين بالمحافظة والجهات التابعة لها، في إطار توجيهات الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، وذلك من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

ونفذ مركز الإسكندرية للتدريب ATC خلال شهر سبتمبر عدد 4 دورات تدريبية استفاد منها 155 من العاملين بالمحافظة والجهات التابعة،  وذلك مجالات الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الدورات المتخصصة.

جاء ذلك بمتابعة المهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وأحمد مبروك نائب مدير المركز.

معارض الحرف بأحياء الإسكندرية

معارض الحرف بأحياء الإسكندرية
معارض الحرف بأحياء الإسكندرية
معارض الحرف بأحياء الإسكندرية
معارض الحرف بأحياء الإسكندرية
معارض الحرف بأحياء الإسكندرية
معارض الحرف بأحياء الإسكندرية
معارض الحرف بأحياء الإسكندرية
معارض الحرف بأحياء الإسكندرية
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