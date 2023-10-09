"القاهرة الإخبارية": أكثر من 510 شهداء و2750 مصابًا فى قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع أعداد ضحايا العدوان على قطاع غزة، إلى أكثر من 510 شهداء و2750 مصابًا في القطاع حتى الآن، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، أكد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، خلال تلقيه اتصالا من وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفلري، اليوم الإثنين، أهمية تحقيق حل الدولتين وضرورته، عبر استئناف عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي اللامشروع للأرض الفلسطينية المحتلة وفقا لقواعد القانون الدولي.

وأعرب الوزيران عن قلقهما على التصعيد الراهن، داعيَين إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري وتداعياته.

كما عبرت جمهورية جيبوتي عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحمّلت جيبوتي إسرائيل مسئولية التصعيد الجاري، بسبب اعتداءاتها المتواصلة وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأكدت ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوضع حد لاستفزازاتها، ووقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، والحيلولة دون اتخاذ هذه الأحداث ذريعة، لإشعال فتيل حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما جددت جيبوتي موقفها الثابت حيال دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلعاته، ونيل حقوقه المشروعة كاملة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.