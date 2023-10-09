الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بنوك نيجيريا الأفضل في غرب ووسط إفريقيا خلال 2023

بنوك نيجيريا
بنوك نيجيريا

 قال موقع "أفريكان بيزنس" إن البنوك النيجيرية ستستمر في السيطرة على تصنيفها كأفضل البنوك في منطقة غرب ووسط أفريقيا للعام 2023، بالرغم من انخفاض الأرباح في جميع أنحاء المنطقة. 

وأوضح الموقع أنه كان من المتوقع أن تواصل البنوك النيجيرية الهيمنة على التصنيف الإقليمي نظرًا لكون نيجيريا هي أكبر اقتصاد في أفريقيا. وقد ارتفع رأس مال المستوى الأول في بنك "زينيث" النيجيري من 2.52 مليار دولار في ديسمبر 2021 إلى 2.58 مليار دولار في ديسمبر 2022، على الرغم من نمو الأصول بقوة من 22.9 مليار دولار إلى 27.4 مليار دولار.

ويتوقع بنك "Access Bank" أن يرتفع رأس مال المستوى الأول من 2.2 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار، وأن ترتفع الأصول من 28.5 مليار دولار إلى 33.4 مليار دولار. 

وتراجع بنك "Guaranty Trust Bank" مرتبتين إلى المركز الخامس في التصنيف الإقليمي، بناءً على أرقامه الصادرة في ديسمبر 2022. ومع ذلك، لا يزال بالمركز الثالث بنك "First Bank of Nigeria" وبالمركز الرابع بنك "Togo's Ecobank Transnational Incorporated" كمصنفين وفقًا لأرقام ديسمبر 2021 وأسعار صرف الدولار.

 

وأشار إلى أن الاتجاه الإقليمي الأكبر هو انخفاض الربحية في جميع البنوك تقريبًا، مع انخفاض صافي أرباح بنك Zenith من 594 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وانخفض بنك Access من 389 مليون دولار إلى 347 مليون دولار، وانخفض بنك Guaranty Trust Bank من 425 مليون دولار إلى 378 مليون دولار. وهناك بنكان في الجدول الإقليمي يخسران، فبينما حقق البنك التجاري الغاني أرباحًا بقيمة 93 مليون دولار في عام 2021، تحول إلى خسارة صافية قدرها 58 مليون دولار في العام المنتهي في ديسمبر 2022، وتراجع أيضًا بنك أبسا (غانا) من أرباح قدرها 113 مليون دولار إلى خسارة قدرها 42 مليون دولار في نفس الفترة.

وأكد الموقع أنه وإن كانت ظروف العمل صعبة في نيجيريا وغانا، فإن المنافسة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية أصبحت ملحوظة في نيجيريا، وهي واحدة من مراكز التكنولوجيا الثلاثة في أفريقيا إلى جانب كينيا وجنوب أفريقيا. وتشمل بعض نجوم التكنولوجيا المالية الصاعدين منصات لتقديم القروض للمستهلكين والشركات الصغيرة، لكسب العملاء الذين يجدون أن الحصول على قروض من البنوك باهظ الثمن وغالبًا ما يصعب الوصول إليهم، ولهذا يتجهون إلى شركات التكنولوجيا المالية.

افريكان بيزنس البنوك النيجيرية منطقة غرب ووسط إفريقيا التصنيف الإقليمي بنك زينيث النتجيرى Access Bank Guaranty Trust Bank Togo s Ecobank Transnational Incorporated

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