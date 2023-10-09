الباز: مصر الطرف النزيه الوحيد الذى يعمل من أجل حل القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدولة المصرية تقف ضد التصعيد، وتدين الإفراط في رد، سواء من الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن" مع الإعلامي مصطفى عمار، على قناة "أون سبورت إف إم": "العملية العسكرية اللي عملتها المقاومة كانت مفاجأة ومربكة ليست لإسرائيل فقط ولكن لأمريكا أيضًا، وهذه الأحداث تمثل عبئ كبير على الأمن القومي المصري".

وتابع: "المشاعر الشعبية على دماغ الجميع، ورد الفعل الشعبي لا تستطيع أن تلوم أي مواطن، لكن عاوزين نعمل ضبط مشاعر بمعني أبص أن من حق الفلسطنيين يردوا العدوان وبين رد الفعل الإسرائيلي وتأثيره".

ولفت إلى أن عملية "طوفان الأقصى" هو حلقة من حلقات استعادة الحق الفلسطيني، مواصلًا: "محدش يقدر يلوم على الفلسطينيين على ما فعلوه بدون أن يوجه اللوم للسياسات الإسرائيلية اللي دفعتهم لهذا، فهؤلاء خرجوا ليبحثوا عن حقهم".

وأكد أن مصر تلعب دور مهم في الصراع الحادث الآن؛ لأن مصر هي الطرف النزيه الوحيد الذي يعمل من أجل القضية الفلسطينية، لأننا نعمل بدون رغبة في التكسب من ذلك.