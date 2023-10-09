الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. الباز: الإخوان وافقوا على توطين سكان غزة فى سيناء مقابل إسقاط ديون مصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك خطة تم إعلانها من الخمسينيات، هو نقل سكان قطاع غزة في سيناء، وحل الأزمة نهائيا.

وأضاف،خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن" مع الإعلامي  مصطفى عمار، على قناة "أون سبورت إف إم": "مستشار إسرائيلي قال ناخد 1600 كيلو متر في سيناء ونحط فيهم الناس بتوع غزة ويكون وطن بديل".

وتابع: "لما طرحت الحكاية دي، الشعب الفلسطيني رفض وطلعت مظاهرات، لكن ظل المشروع قائما في ذهنية بتوع حماس والإخوان لدرجة، محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني قال إن محمد مرسي قال له إنه وافق على المشروع بتاع توطين الفلسطينيين في سيناء، وبتوع أمريكا والاتحاد الاوروبي قال اعملوا ده مقابل إسقاط الديون عن مصر، وأن مكتب الإرشاد وافق على الخطة.

ولفت إلى أن مصر دائما حريصة على أمنها القومي، وحريصة أيضًا على القضية الفلسطينية، وما كان ينويه مرسي كان سيقضي تماما على القضية الفلسطينية.

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محمد الباز سكان قطاع غزة سيناء مصطفى عمار أون سبورت إف إم

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