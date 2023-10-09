الباز: هناك خطة لاستنزاف مصر وجرها للمشاكل وإبعادها عن مسار التنمية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه يرصد وجود محاولة لتوريط مصر في زاوية من الأحداث من الممكن أن تؤثر على أمنها القومي.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن"، على إذاعة "أون سبورت إف إم" مع الإعلامي مصطفى عامر، أن الفترة الحالية تشهد وجود توتر على كل حدودنا، في الجنوب والشرق والغرب، فنجد الأحداث ساخنة في فلسطين، وفي السودان وليبيا.

وتابع: "في محاولة لخنق البلد اللى قررت تحدد مسارها في 30 يونيو، ومحدش عنده رغبة يسيب مصر في حالها وفي اللى بيخنق فيها وبيضيف أعباء على الأمن القومي".

وأردف: "على سبيل المثال هناك تسييس لحادث قتل فرد أمن لـ سائحين إسرائيليين بالإسكندرية، وفي محاولة لجر مصر طول الوقت لمنطقة صراع ساخن فيتم استنزافك".

وواصل: "محدش عاوز يسيبك للتنمية وتشوف المشاكل الحقيقية، فأرى أن اللي حاصل ده جزء من الخطة الكبيرة التي لا تخفى على أحد لاستنزاف البلد".