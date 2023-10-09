الشاعر أحمد سويلم لـ"الشاهد": وفاة الزعيم عبد الناصر جددت التحدي بداخلنا قبل الحرب

قال الشاعر الكبير أحمد سويلم، شهادته إن وفاة الرئيس جمال عبد الناصر لم تؤثر بالسلب على الجبهة، كما حدث يوم أن تنحي عن الرئاسة وخرج المواطنون في الشارع بكل حماس، وذلك أثبت أن وفاته جددت التحدي في قلوب المصريين، وأصبحت حافزًا لإعلان الحرب كما تمناها قبل أن يتوفى، لذا أكملنا المسيرة من بعده.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كان لابد أن نحقق الهدف الذي يريده عبد الناصر وهو بيننا".

وأوضح: "أنا حررت مذكراتي وقت الحرب لكنها كانت ذاتية للغاية، ولهذا السبب لم أريد نشرها حتى وقتنا الحالي، كونها تشمل تفاصيل خاصة كثيرة، فقد مزجت ذاتي وحياتي الأسرية بداخلها".

وأشار "سويلم" إلى مذكراته التي تحمل عنوان "شاعر تحت السلاح"، والتي رصد من خلالها جزء التمويه، والتي شملت ارتداء الملابس بطريقة تبرز أنه ليس هناك أي حرب ستقام في الفترة المقبلة، وقضاء الحياة اليومية بشكل طبيعي حتى يرصده العدو ويطمئن بشأننا.