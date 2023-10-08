سقوط شهداء ومصابين.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قصفًا عنيفًا على عدة أهداف داخل قطاع غزة، ودمرت منزلًا لعائلة أبو النجا وسط رفح جنوب القطاع، وأطلقت عدة صواريخ شرق مدينة غزة، إضافة إلى استهداف أراض زراعية فارغة ببلدة القرارة، جنوب القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلًا عن شهود عيان، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة أبو النجا في مخيم الشابورة، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما تعرضت عدة مناطق للقصف الإسرائيلي، إذ تعرضت منطقة الكيبوتسات شرق غزة للقصف إضافة لتعرض منازل المواطنين لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على السياج الفاصل شرق غزة.

كما واصلت قوات الاحتلال المتمركزة شرق خان يونس قصف الأراضي الزراعية المحاذية لها.

وأشارت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إلى أن طيران الاحتلال استهدف برج أبوزهري في حي النجمة بمحافظة رفح، وأسفر عن وقوع شهداء ومصابين.