الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رضا سليم: حققنا فوزًا مهما على الإسماعيلي.. ونسعى لمواصلة الانتصارات

رضا سليم
رضا سليم

عبّر رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة في الفوز الذي حققه الفريق على حساب الإسماعيلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الفريق قدم مباراة كبيرة، ونجح في تحقيق فوز مهم، في إطار مباريات بطولة الدوري، وأن الأمور تسير بشكل جيد في المسابقة لمواصلة الانتصارات.

وقال: «أنا سعيد بحصولي على ثقة الجهاز الفني، وأسعى للاستمرار في التواجد داخل حسابات المباريات، وسوف أستمر في تقديم كل ما يمكن للمساهمة في النتائج الطيبة التي يحققها الفريق بشكل عام».

وعن الفوز على الإسماعيلي بثلاثية قال: «الحمد لله، حققنا الفوز بنتيجة محببة لدى الجماهير، لكن الأهلي فريق كبير، ونأمل في أن نحقق الفوز بنتائج أكبر خلال الفترة المقبلة».

وأكد رضا سليم أنه سعيد للغاية بالتواجد داخل الفريق، ويتأقلم بشكل أكبر مع مرور الوقت، وأنه يتمنى أن يتوج مع الأهلي بكل البطولات خلال الفترة القادمة.

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الأهلي يواصل انطلاقته المميزة في الدوري بثلاثية في شباك الإسماعيلي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

سجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو "هدفين" في الدقيقتين 23 و65 وحسين الشحات في الدقيقة 39 بينما جاء هدف الإسماعيلي عن طريق ياو أنور في الدقيقة 90.

كما شهدت المباراة تعرض إمام عاشور للإصابة في الشوط الأول نتيجة العنف الزائد ودون تدخل من الحكم ليخرج من المباراة ويغادر إلى المستشفى. 

ارتفع رصيد الأهلي عند 6 نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

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