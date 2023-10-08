الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": تقرير يرصد تداعيات التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

قطاع غزة
قطاع غزة

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، مساء يوم الأحد، تقريرًا ملخصًا عن تداعيات التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، وتبين أن مصر تحذر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين، كما تدعو مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.


واتضح من خلال التقرير الذي عرضته "إكسترا نيوز"، أن السعودية تدعو للتوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، كما تدعو سلطنة عمان الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتدعو قطر أيضًا إلى التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتدعو الأمم المتحدة إلى وقف العنف في غزة على الفور.


وأشار التقرير إلى البرلمان العربي الذي يؤكد أن التصعيد الجاري سيؤدي لمزيد من موجات العنف، كما تحث روسيا جميع الأطراف على ضبط النفس، كما تدعو تركيا الأطراف لضبط النفس وتجنب تصعيد التوتر، ويطالب جوزيب بوريل بوقف العنف على الفور، وكان حذر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط الجميع من "منحدر خطير"، وأكدت الأردن أن السلام ووقف إجراءات إسرائيل السبيل لوقف التدهور.

مصر وفلسطين فلسطين اليوم غزة احداث فلسطين إسرائيل

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