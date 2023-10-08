حبس تاجر مخدرات فى الشروق لاتهامه بترويج كميات من الهيروين

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة ببلاغ يفيد بقيام المتهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة الشروق.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.