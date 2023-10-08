الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يحقق فوزا صعبا على إنبي بهدف في الدوري الممتاز

ماييلي يحتفل بهدفه
ماييلي يحتفل بهدفه في شباك إنبي

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

سجل الكونغولي فيستون ماييلي هدف المباراة لصالح بيراميدز في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

وارتفع رصيد بيراميدز عند 7 نقاط في المركز الرابع بينما توقف رصيد إنبي عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

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أحداث المباراة

فريق بيراميدز استهل المباراة بقوة وكاد أن يتقدم مبكرًا في الدقيقة السابعة بعد خطأ من الحارس عبد العزيز البلعوطي الذي أمسك بكرة عائدة من قدم المدافع ليحتسب الحكم خطأ من داخل منطقة الجزاء.

ونجح بيراميدز في تسجيل هدف التقدم بعد عرضية رائعة من محمد حمدي في الجهة اليسرى قبل أن يقابلها فيستون ماييلي برأسية رائعة على يسار حارس إنبي في الدقيقة 13.

وألغى الحكم هدفًا لصالح بيراميدز قبل نهاية الشوط الأول سجله فخري لاكاي بداعي التسلل.

وأهدر إنبي فرصة هدف في الدقيقة 58 بعد تسديدة بالقدم اليسرى من علي فوزي لاعب إنبي من يمين منطقة الجزاء ابعدها الحارس أحمد الشناوي بشكل رائع من أعلى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 72 كرة عرضية أرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من يمين منطقة الجزاء ابعدها مصطفى دويدار إلى ركلة ركنية.

فرصة جديدة لصالح بيراميدز في الدقيقة 82 حيث نفذت الركلة الركنية بعرضية من محمد الشيبي إلى داخل منطقة الجزاء قابلها علي جبر برأسية مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 89 تسديدة من يوسف أسامة نبيه لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

بيراميدز انبى الدورى المصرى مباراة بيراميدز وإنبي الكونغولي فيستون ماييلي

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