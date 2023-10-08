الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القبائل الليبية تؤكد دعمها “النواب” ويطالبون بسرعة تشكيل حكومة واحدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في مقر مكتبه بمدينة القبة، وفدًا كبيرًا من قبائل الليبية وهي الحرابي، البراعصة، والدرسة، والحاسة، وأولاد حمد، وفايد والعبيدات، وألقت العديد من الكلمات المعبرة من ممثلي هذه القبائل.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن القبائل أعلنت تأييدها لصدور قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من مجلس النواب وأنهم يدعمون رئاسة مجلس النواب ومجلس النواب في ذلك، كما طالبوا في كلماتهم بسرعة تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها بالدرجة الأولى إجراء الانتخابات ودعم المفوضية العليا للانتخابات.

 وألقى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، كلمة رحب فيها بقبائل الحرابي وشكرهم على مواقفهم الوطنية عبر تاريخ ليبيا وانهم هم من وضعوا أساس الدولة الليبية الحديثة باحتضانهم للجهاد ومواقفهم الوطنية اتجاه تأسيس دولة ليبيا الحديثة.

تشكيل حكومة واحدة

وأكد لهم أن مجلس النواب أصدر قوانين كما صاغتها لجنة 6 + 6 وفقاً للإعلان الدستوري الثالث عشر وأن مجلس النواب ماضي قدمًا في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها إجراء الانتخابات بدعمها المفوضية العليا للانتخابات.

ليبيا فتحي المريمي عقيلة صالح قبائل الليبية قوانين الانتخابات

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