غدًا.. تأبين الكاتب المسرحى أبوالعلا السلامونى بقصر ثقافة دمياط

ينظم نادي أدب قصر ثقافة دمياط، حفل تأبين الكاتب المسرحي محمد أبوالعلا السلاموني، وذلك في اللقاء الذي يعقد في تمام الساعة الثامنة من مساء غد الإثنين.

هذا ويشارك في حفل تأبين محمد أبوالعلا السلاموني، والذي يقام في نادي أدب قصر ثقافة دمياط، كل من الكتاب: القاص سمير الفيل ــ الكاتب الروائي فكري دارد ــ الكاتب رأفت سرحان ــ الكاتبة مها الخواجة ــ الكاتب ناصر العزبي ــ ويدير اللقاء الكاتب صلاح مصباح.

تفاصيل تأبين الكاتب محمد أبوالعلا السلاموني

تتضمن أمسية تأبين محمد أبوالعلا السلاموني، شهادات يقدمها الكتاب والنقاد ممن زاملوا الكاتب المسرحي محمد أبوالعلا السلاموني، وإطلالة حول أهم وأبرز أعماله المسرحية والأدبية، وأهم القضايا التي تناولها في أعماله ومؤلفاته، والبصمة التي تركها في حقل الأعمال المسرحية وغير ذلك من القضايا.

محطات في مسيرة محمد أبوالعلا السلاموني

كان الكاتب المسرحي محمد أبوالعلا السلاموني، قد غادر عالمنا في شهر يونيو الماضي، تحديدا في 18 يونيو 2023، عن عمر ناهز الثانية والثمانين، مخلفا وراءه حصيلة إبداعية وفنية طويلة وزاخرة بألوان الكتابة الإبداعية والأدبية، ما بين الكتابات والأعمال المسرحية المكتوبة والمقدمة علي خشبات المسارح المصرية، والكتابة الدرامية التليفزيونية.

حصل الكاتب المسرحي محمد أبوالعلا السلاموني، علي العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها: جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن النص المسرحي للعام 1984 ــ جائزة الدولة للتفوق في العام 2012 ــ جائزة الدولة التقديرية عام 2018.

أبرز مؤلفات محمد أبوالعلا السلاموني

قدم الكاتب المسرحي محمد أبوالعلا السلاموني، للمكتبة العربية العشرات من الأعمال المسرحية، نذكر من بينها مسرحيات: “رجل في القلعة”، “ليلة القدر”، “رسائل الشيطان.. دراما مسرحية شبه تسجيلية”، “عرش الحب”، “المحروسة والمحروس أو الملكة والخليفة”. وغيرها من الأعمال المسرحية، التي قدمها أبرز مخرجي المسرح في مصر.

أما في مجال الدراما التليفزيونية، فكتب محمد أبوالعلا السلاموني، العشرات من الأعمال التليفزيونية من بينها: الحب في عصر الجفاف، سنوات الحب والملح، المتاهة، الورثة، صفقات ممنوعة، أحلام مسروقة، زهرة الياسمين، المصري أفندي، الفراشات تحترق دائمًا وغيرها.