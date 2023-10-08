العريف أحمد حميدة لـ"الشاهد": الأسرى الإسرائيليين أول من مروا على كبارى الحرب

قال العريف أحمد حامد عمر حميدة، إنهم بدأوا في تركيب الكباري المستخدمة في حرب أكتوبر بعد عبور الطيران المصري لتنفيذ الضربة الجوية الأولى.

وأضاف العريف أحمد حامد حميدة، في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كلمة الله أكبر لم يكن متفقًا عليها في الحرب، وكلنا كنا نقول بصوت عالِ الله أكبر إلى أن الجبل زُلزل".

وتابع: "كنا أسود ولدينا شجاعة خارقة شباب قوي يريد استرداد أرضه".

واستكمل: "أول من مروا من على الكوبري الأسرى الإسرائيليين وقواتنا دخلت نقاط العدو وأحضروهم كما هما".

وواصل: "اللي عاوز يشرب كنا نشربه وتعاملنا معهم كان طيبًا لكن الأمر قلب إلى شراسة بعد ذلك".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.