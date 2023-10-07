ضبط نصف مليون عبوة عصير وشيكولاتة أطفال فاسدة بالغربية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، والرقابة الإدارية والسلطات المحلية في مركز طنطا، حملة مُكبرة مشتركة، حيث تم خلالها ضبط نصف مليون عبوة من عصير الفواكه والشيكولاتة الموجهة للأطفال والتي تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ هذه الإجراءات القانونية الصارمة بناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الذي أكد ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وجميع المنتجات الغذائية المتاحة للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

تم تنفيذ الحملة بالتعاون وتوجيهات من طارق رحمي، محافظ الغربية، والمهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الغربية للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقد تم ضبط الكميات الهائلة من العبوات الفاسدة والتحفظ عليها لإتلافها ومنع وصولها إلى المستهلكين.

أكدت المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الغربية، أن المهمة الأساسية للهيئة هي زيادة الوعي والثقافة الغذائية لدى الجمهور وتعزيز الاشتراطات الصحية التي يجب أن تكون متوفرة خلال عملية تداول الغذاء، بدءًا من عملية الشراء وحتى تناوله بالطريقة السليمة.

تم تحرير المحضر اللازم للضبط وضبط الأدلة اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المسؤولين عن توزيع هذه المنتجات الفاسدة، تواصل الجهات المعنية التحقيق في هذه القضية للكشف عن مصدر ومسؤولية هذه الشحنة الفاسدة وضمان عدم تكرار حوادث مماثلة في المستقبل.

تشكل هذه الحملة القوية جزءًا من الجهود المستمرة لحماية صحة وسلامة المستهلكين وضمان توافر منتجات غذائية آمنة وصحية في الأسواق، وتهدف هذه الإجراءات القانونية لتحقيق ردع قوي ضد المخالفين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

تهيب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالجمهور بأهمية الحذر واليقظة عند شراء المنتجات الغذائية والتأكد من تاريخ الانتهاء والشهادات الصحية المطلوبة للمنتجات الموجودة في الأسواق. وتشجع الهيئة الجمهور على الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في سلامة المنتجات لضمان سلامة الجميع.

وتعكس هذه الحملة النجاح في تعزيز جهود الرقابة على سلامة الغذاء وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية، وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء التزامها القوي بضمان توافر منتجات غذائية آمنة وصحية في الأسواق، وأنها ستواصل تعزيز الرقابة والتشديد على المخالفين لضمان سلامة الجمهور.