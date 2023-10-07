السبت 07 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط نصف مليون عبوة عصير وشيكولاتة أطفال فاسدة بالغربية

هيئة سلامة الغذاء
هيئة سلامة الغذاء

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، والرقابة الإدارية والسلطات المحلية في مركز طنطا،  حملة مُكبرة مشتركة، حيث تم خلالها ضبط نصف مليون عبوة من عصير الفواكه والشيكولاتة الموجهة للأطفال والتي تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ هذه الإجراءات القانونية الصارمة بناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الذي أكد ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وجميع المنتجات الغذائية المتاحة للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

تم تنفيذ الحملة بالتعاون وتوجيهات من طارق رحمي، محافظ الغربية، والمهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الغربية للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقد تم ضبط الكميات الهائلة من العبوات الفاسدة والتحفظ عليها لإتلافها ومنع وصولها إلى المستهلكين.

أكدت المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الغربية، أن المهمة الأساسية للهيئة هي زيادة الوعي والثقافة الغذائية لدى الجمهور وتعزيز الاشتراطات الصحية التي يجب أن تكون متوفرة خلال عملية تداول الغذاء، بدءًا من عملية الشراء وحتى تناوله بالطريقة السليمة.

تم تحرير المحضر اللازم للضبط وضبط الأدلة اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المسؤولين عن توزيع هذه المنتجات الفاسدة، تواصل الجهات المعنية التحقيق في هذه القضية للكشف عن مصدر ومسؤولية هذه الشحنة الفاسدة وضمان عدم تكرار حوادث مماثلة في المستقبل.

تشكل هذه الحملة القوية جزءًا من الجهود المستمرة لحماية صحة وسلامة المستهلكين وضمان توافر منتجات غذائية آمنة وصحية في الأسواق، وتهدف هذه الإجراءات القانونية لتحقيق ردع قوي ضد المخالفين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

تهيب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالجمهور بأهمية الحذر واليقظة عند شراء المنتجات الغذائية والتأكد من تاريخ الانتهاء والشهادات الصحية المطلوبة للمنتجات الموجودة في الأسواق. وتشجع الهيئة الجمهور على الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في سلامة المنتجات لضمان سلامة الجميع.

وتعكس هذه الحملة النجاح في تعزيز جهود الرقابة على سلامة الغذاء وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية، وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء التزامها القوي بضمان توافر منتجات غذائية آمنة وصحية في الأسواق، وأنها ستواصل تعزيز الرقابة والتشديد على المخالفين لضمان سلامة الجمهور.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية ضبط نصف مليون عبوة من عصير الفواكه والشيكولاتة رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء زيادة الوعي والثقافة الغذائية ضبط الأدلة اللازمة تعزيز جهود الرقابة على سلامة الغذاء وحماية المستهلكين من المخاطر

الأكثر قراءة

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

نزيف الأسفلت.. تفاصيل مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين على الطرق

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

أفيخاى أدرعى: نسعى لوقف زحف عناصر المقاومة الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟