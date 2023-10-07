السبت 07 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دعاء زهران: حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تعمل بشكل احترافى

الدكتورة دعاء زهران
الدكتورة دعاء زهران

شاركت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب مصر أكتوبر، فى المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، مدير الحملة والممثل القانوني لها.

وأعربت "زهران"، خلال تصريحات صحفية، بهذا المؤتمر، عن سعادتها بحضور هذا المؤتمر الذي حرص عدد كبير من الشخصيات السياسية وكبار رجال الدولة وأعضاء بمجلس النواب ورؤساء الأحزاب بحضوره، للاطلاع على فكرة وتخطيط وإدارة الحملة لهذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدة أن الحملة تعمل بشكر احترافي.

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حزب المؤتمر يشيد بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للرئيس السيسي

خطة واضحة لمستقبل مصر

وأشارت إلى أن المؤتمر الصحفي الأول لحملة الرئيس السيسي الانتخابية قدمت للرأي العام خطة شاملة وواضحة لمستقبل الدولة المصرية عبر تنفيذ عدد من الخطوات الواضحة لتنمية وتطوير البلاد، لافتة إلى أن حجم التوكيلات التي حصل عليها الرئيس تؤكد مدى إدراك المواطن المصري والشارع لأهمية استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشددت الدكتورة دعاء زهران، على ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري هام على الجميع المشاركة فيه.

يذكر أن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن الرؤية ستنطلق وستبنى بشكل أساسي في المرحلة المقبلة على بناء الإنسان المصري، باعتبار أن الإنسان المصري أولوية وهدف بشكل دائم.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الأول، للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي، أن الفترة المقبلة ستكون اسكتمالًا لما بدأه الرئيس السيسي في المرحلة السابقة، لأن بناء الإنسان المصري تلزمه بنية أساسية، مشيرًا إلى أن المرشح الرئاسي قالها أكثر من مرة "علشان تتعلم وتتعالج لازم يبقى فيه مدرسة ولازم يبقى فيه مستشفى ولازم يبقى فيه طريق"، مؤكدًا أننا مررنا بتلك المرحلة الصعبة.

المؤتمر الصحفي الأول لحملة الرئيس السيسي الانتخابية دعاء زهران الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة حزب مصر أكتوبر

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