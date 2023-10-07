الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سافيتش يُسقط الأخدود ويعيد الهلال لصدارة الدوري السعودي

مباراة الهلال والأخدود
مباراة الهلال والأخدود

استعاد الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم بفوزه المثير على مضيفه الأخدود 3 /صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة موسم 2023-2024.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف سجله البرازيلي ميشيل دي أوليفيرا في الدقيقة العاشرة، في الوقت الذي تعرض فيه سعيد الربيعي لاعب الأخدود للطرد في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني تقمص النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث للهلال في الدقيقتين 71 و83.

ورفع الهلال رصيده في الصدارة إلى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة عن التعاون الوصيف، وتوقف رصيد الأخدود عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

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أحداث المباراة

فريق الهلال السعودي بدأ المباراة بقوة وتمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق ميتشال ريتشارد ديلجادو في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة بعد تمريرة داخحل منطقة الجزاء سددها البرازيلي نيمار دا سيلفا في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، حصل سعيد الربيعي لاعب الأخدود على بطاقة حمراء بعد تدخله المتهور على ميلينكوفيتش سافيتش ليستكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني تمكن الصربي سيرجي سافيتش من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بتسديدة متقنة من منطقة الجزاء.

وحصل فريق الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 80، نفذها سالم الدوسري قبل أن يتصدى لها الحارس لتعود إلى سافيتش الذي تابعها في المرمى محرزًا الهدف الثاني له والثالث لفريق الهلال في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ورفع فريق الهلال السعودي رصيده عند 23 نقطة في صدارة جدول الترتيب في حين توقف رصيد الأخدود عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

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