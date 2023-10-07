"الإصلاح والنهضة": شاهدنا اليوم تدشينًا تاريخيًا لحملة رئاسية تليق بحجم مصر

أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي اليوم، واصفًا اليوم بأنه تدشين تاريخي لحملة رئاسية تليق بمصر.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن كلمة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ألقت الضوء على أهم ملامح الحملة وشملت العديد من الأرقام والبيانات عن أداء الحملة فيما يتعلق بالتوكيلات والتزكيات، مؤكدًا سعادته بنسبة الشباب تحت سن ٣٥ سنة والتي تصدرت نسبة التوكيلات وتجاوزت ٢٥% من نسب التزكيات.

وأوضح عبدالعزيز، أن المستشار محمود فوزي تحدث عن أهم ملامح البرنامج الانتخابي، والتي ستركز على تمكين الشباب واستكمال مشروعات التنمية ودعم الاقتصاد وتوطين الصناعة، بالإضافة إلى استمرار فتح المجال العام والسياسي بما يمثل برنامجًا شاملًا للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن إجابات المستشار محمود فوزي على الصحفيين تميزت بالدقة والشفافية والوضوح والموضوعية، ورسمت بشكل احترافي أهم ملامح الحملة ومهنيتها ونزاهتها.