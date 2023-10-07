الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر: تماثيل وثقت النصر من" العبور" لـ"الصمود"

تمثال العبور لجمال
تمثال العبور لجمال السيجيني

تعتبر حرب أكتوبر 1973 من الحروب التي سيظل يتحدث عنها التاريخ لفترة طويلة كونها كانت ملحمة عسكرية مصرية متكاملة الأركان، لقد فرضت المعجزة المصرية نفسها حينذاك على كل وسائل الإعلام الدولية، فتصدر نصر أكتوبر صدر عناوين مختلف وسائل الإعلام، كما علق العديد من قادة العالم على الحرب، وتبارى الأدباء والمثالين فى تسجيل مراحل الحرب المختلفة ونتائجها وكواليسها.

وتزامنًا مع الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر المجيدة واحتفالات اليوبيل الذهبي بالمناسبة؛ وثق عدد من المثالين انتصارات السادس من أكتوبر 1973؛ من أبرزهم مثال مصر الكبير جمال السجيني، وتمثال الفنان جلال عبد هاشم بالإسماعيلية.

"السجيني" وقارب عبور لفلاحة مصرية

في عام 1974 وتخليدًا لنصر أكتوبر؛ صمم مثال مصر الشهير جمال السجيني تمثال قارب عبور لفلاحة مصرية تحمل عددًا من الجنود خلال عملية العبور.

شاهد تمثال العبور لجمال السجينى فى ذكرى انتصارات أكتوبر - اليوم السابع

 ويضم التمثال من الأفق كتلة مندفعة كالصاروخ على شكل جندى ممتد الذراعين والكتفين كرأس حربة أو مقدمة صاروخ مصوب نحو العدو فى الحرب، كتحفة معمارية فى محافظة بنى سويف.

الصمود والنصر.. جلال عبده هاشم وذكرى الانتصارات

استطاع جلال عبده هاشم، من أهل مدينة الإسماعيلية، أحد أبطال المقاومة الشعبية فى هيئة قناة السويس، من خلال جمع 4500 شظية من شظايا حرب النكسة تشييد تمثال الصمود، جمع الشظايا منذ عام 1967 وحتى 1973.

تمثالا الصمود والنصر من قذائف الحرب.. قصة إبداع بأيادي «جلال عبده هاشم»| صور | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

 أما تمثال النصر فتم تشييده بعد نصر أكتوبر المجيد، وصارا التمثالين من أشهر معالم الإسماعيلية.

أكدت حرب أكتوبر استحالة سياسة فرض الأمر الواقع، واستحالة إجبار شعوب المنطقة، كما أثبتت أيضا أن الأمن الحقيقي لا يضمنه التوسع الجغرافي علي حساب الآخرين ولذلك تنبه العالم لضرورة إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي، وكان من أبرز نتائج تلك الحرب رفع شعار المفاوضات وليس السلاح.

حرب أكتوبر 1973 احتفالات اليوبيل الذهبي جمال السجيني تمثال قارب عبور جلال عبده هاشم

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

أوسوريو يهاجم التحكيم ويكشف تفاصيل العرض البرازيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟