كانت لدى جارتنا السيدة أشجان قطة بيضاء سمينة ذات عينين خضراوين.. وكنت أحبها جدًا.. أعنى السيدة أشجان.. بل القطة.. بل إننى فى الحقيقة متيم بالاثنتين.. وبصورة أخص بصاحبة القطة.. التى لا تقل جمالًا عن قطتها.. وتتشابه معها فى القوام الممتلئ، والعينين الخضراوين.

كنت أحتال كثيرًا حتى أكون بالقرب منهما.. بين الوقت والآخر أصعد للدور الخامس، حيث تسكنان.. أسأل التى تنطق إن كانت تحتاج لشىء من السوبر ماركت.. فتبتسم لى.. وتعطينى ما أشترى به لهما لبنًا وأرغفة.

أنزل السلالم بعافية الصبيان.. وأطير إلى السوبر ماركت على ناصية الشارع، ثم أرجع لها وأنا ألهث من صعود السلم بنفس القوة التى نزلته بها.. تبتسم لى وتمد يدها البيضاء تحمل عنى الأرغفة واللبن.. تغيب فى مطبخها تاركة إياى مع قطتها.. أحاول أن أكون ودودًا معها.. أملس على ظهرها ورقبتها فأحس بها تنفر من لمساتى.. ولا تلبث أن تزوم فى شراسة.. أبتعد عنها خائفًا.. وأجلس على كرسى بعيد.. حتى تعود صاحبة البيت.. أتمتع من عينيها بنظرات كلها حب وعطف.. نتكلم قليلًا ثم أعود إلى غرفتى.. ملقيًا بكل ما فىّ على فراشى.. متذكرًا اللحظات اللطيفة والعينين اللتين لم أرَ أجمل منهما.

وفى مرة كانت السيدة أشجان حزينة.. صعدت أسألها إن كانت تحتاج لشىء.. فلم تلحظنى حتى ظللت أشاور لها بيدى أمام عينيها.. لكنها لم تلتفت لى إلا بعد وقت.

وليتها ما التفتت! كانت عيناها غارقتين فى الدموع.. لم أرَها من قبل دامعة، وليتنى لم أرَها!

هتفت فى حزن: مالك؟ هل وقع شىء؟

تشنجت لحظة.. ثم غالبت دموعها وقالت بصوت باكٍ: قطتى.. فى المنور.. ستموت!

لا أخفى أنى شعرت بشماتة فى القطة المؤذية التى لم تفلح كل تودداتى إليها فى شىء.. لم يفلح معها لبن بيتنا الذى كنت أقتطع لها نصيبًا منه من وراء أمى.. لم يفلح لها عظام الفراخ التى كنت أجرى وراء أمى بعدما تلقيها فى سلة القمامة.. أجمعها وأضعها فى طبق.. وأحتفظ بها تحت سريرى.. كى لا تخطفه قطة أخرى.. وأصعد لها به فتنقض علىّ كأننى سارقه منها، ولست مانحها إياه.. الملعونة.. تستحق ما يجرى لها!

لكن.. القطة الكبيرة.. السيدة أشجان.. الجميلة.. الرقيقة.. لا أستطيع أن أحتمل لها كل هذا الحزن الظاهر على وجهها.

قلت فى تحمس: حسنًا.. أين القطة بالضبط؟

رفعت عينيها إلىّ.. وقالت فى سعادة: هل ستنقذها؟

- لا يمكننى أن أتحمل رؤيتك حزينة.

عادت الابتسامة إلى وجهها الجميل.. غبت فى تأملها لحظات.. كانت قد تكلمت فلم أسمع بالضبط ما قالت.. قلت لها وأنا أبتلع ريقى بصعوبة:

- هل من الممكن أن تعيدى ما قلت من فضلك؟

- إنها فى المنور.. فوق أحد المواسير.. لا أدرى كيف وصلت إلى هناك وأنا أغلق كل الأبواب والنوافذ خوفًا عليها.. أرجوك.. حاول أن تنجيها مما هى فيه.

هززت رأسى.. وشددت قامتى كأننى جندى يتلقى تكليفًا بمهمة عسكرية.. وقلت:

- سأفعل.

نزلت السلالم فى انضباط شديد.. لقد صدقت أننى جندى فى مهمة فعلًا!

نظرت من النافذة المطلة على المنور.. رأيتها.. كانت فوق أحد المواسير.. صامتة.. أحست بى فالتفتت فى توسل.. تلاقت عيناى بعينيها.. رأيتها تبكى.. للمرة الأولى أحس بعاطفة تتملكنى نحوها.

قلت لنفسى: سأنقذها ليس لأجل السيدة الجميلة.. ولكن لأجلها هى!

تسلقت السور الصغير حتى استقر جسدى فوق النافذة.. ومنها مددت قدمى إلى الماسورة التى بجوارى.. أمسكتها بيدى.. أخذت أصعد ببطء شديد..

وفجأة زلت قدمى.. ولمست الهواء.. كدت أسقط وينتهى خبرى.. لولا أن تشبثت بالماسورة.. صرخت فى ألم.. ثم كتمت صرختى خشية أن تسمعها أمى أو إخوتى.. ثم واصلت التحرك نحو القطة..

ألقت بنفسها على كتفى.. وبمنتهى الحذر عدت للنافذة.. قفزت من فوق كتفى بسرعة غير مصدقة أنها أفلتت من ميتة محققة.. ارتميت أنا على الأرض ألهث وأنهج متعبًا.. غير مصدق ما جرى منذ ثوانٍ..

لمحتها تصعد لصاحبتها التى استقبلتها بحضن كبير وبدموع فرحة.. وقلت لنفسى: كيف ستكون مكافأتى على ما فعلت وضحيت به؟ لن أرضى بأقل مما نالت القطة.

قمت فى عزم.. واستقبلتنى بابتسامة فرحة مشجعة.. ألقيت بنفسى بين ساعديها مستغلًا اللحظة.. أحسست بها متفاجئة بما فعلت.. تجاهلت ما أحسست.. وواصلت احتضانها مستمتعًا باللحظة..

سمعتها تضحك.. وتقول: برافو عليك.. شاطر..

تركتها.. وهتفت فى شوق: أريد مكافأتى على ما فعلت؟

ابتسمت.. وأشارت بعينيها: ألم تكتف بما فعلت؟

لا.. لم أكتف.. أريد المزيد.. تجرأت.. زممت شفتىّ وأغمضت عينيى منتظرًا أن تنقض بشفتيها على شفتى كما أرى فى الأفلام.. لكنها لم تفعل!

شعرت بيديها تلمسانى.. لا لتضمانى كما تمنيت.. ولكن لتدفعا بى برفق خارج بيتها ولتغلق الباب خلفى!

صحت فى حنق: هل هذا جزاء ما فعلت؟

وسمعت القطة تموء من الداخل.. كأنها تعترض أن يكون ذلك جزائى على ما فعلت لأجلها.. لكن صاحبتها بدت قاسية القلب إذ تجاهلتها.. فظلت تموء فى حزن.. وتحزن قلبى لأجلها.. فنزلت الدرجات شاعرًا بالغدر.. وسوء التقدير.