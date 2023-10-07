الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يعرض مشاهد لهروب الإسرائيليين ووصول عدد قتلاهم إلى 150

أحمد موسى
أحمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، مشاهد لذعر وهلع وهروب الإسرائيليين بعد هجوم الفصائل الفلسطينية عليهم بـ"طوفان الأقصى".

وقال خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الشعب الفلسطيني القانون الدولي يمنحه حق الدفاع عن نفسه، مشيرًا إلى أن العالم كله انتفض من أجل إسرائيل اليوم، في حين أنه لم يتحرك تجاه ما يجري للفلسطينيين أو يتحدث عن 6 آلاف أسير فلسطيني بالسجون الإسرائيلية.

وأكد أن حكومة نتنياهو ستدفع الثمن بسبب تشددها، وبسبب الانتهاكات التي قامت بها خلال الفترة الماضية تجاه الفلسطينيين.

وعرض البرنامج فيديوهات لهروب الإسرائيليين، وهرولتهم إلى المطار لمغادرة إسرائيل وكذلك هربهم من على الشواطئ بعد الهجوم المباغت للفصائل الفلسطينية، موضحًا أنه تم تدمير مجمع سيارات بتل أبيب، بوابل من صواريخ المقاومة الفلسطينية.

عدد قتلى الإسرائيليين حتى الآن

وتابع أن الحل الوحيد هو أن يتدخل المجتمع الدولي لحل الدولتين وأن تكون القدس عاصمة فلسطين، مؤكدًا أن الإعلام الإسرائيلي أعلن مساء اليوم السبت، عن وصول عدد القتلى الإسرائيليين حتى الآن إلى 150 قتيلًا.

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