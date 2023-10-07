محافظ الغربية يشهد انطلاق موكب الزهور في احتفالات الغربية بعيدها القومي الـ225

شهد طارق رحمي محافظ الغربية، انطلاق فعاليات احتفالية محافظة الغربية بعيدها القومي بموكب من السيارات من كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية مزينة بالورود والزهور والأعلام المصرية وتحمل تهنئه لشعب الغربية.

استعرضت من خلالها الوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن والمديريات والشركات والهيئات بمحافظة الغربية جهودها الجمالية في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية من خلال العربات المزينة بالزهور، حيث بدت العربات في مشهد غاية في الروعة بعد أن اكتست بالزهور الطبيعية ذات الألوان الزاهية لتضيف أجواء من البهجة والسرور لأهالي محافظة الغربية احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة.

وبدأت الاحتفالات بانطلاق موكب سيارات مزينة بالورود والزهور والإعلام انطلق من بداية كوبري جيهان بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا مرورا بشارع البحر وصولا للمركز الثقافي لمدينة طنطا ثم التوجه لمنطقة كورنيش طنطا الجديد ولتجوب كافة الشوارع والميادين احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة وصاحب موكب السيارات الأغاني الوطنية.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة حريصة على إقامة العديد من الفاعليات خلال العيد القومي لإسعاد أهالي الغربية وزائريها.

جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء أبو المجد هارون مساعد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمناطق الصناعية رئيس أركان قوات الدفاع الجوي الأسبق، الدكتور عمرو البسيوني نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأعضاء الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية.

انطلاق موكب الزهور في احتفالات الغربية

انطلاق موكب الزهور في احتفالات الغربية

انطلاق موكب الزهور في احتفالات الغربية

انطلاق موكب الزهور في احتفالات الغربية