الأهلي بطلًا لدورى أبطال إفريقيا لليد بعد الفوز على كينشاسا الكونغولى

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 36-23 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم.

وكان الأهلي قد تألق في مباراة اليوم، وأنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 36-23 بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 16-11.

وتأهل الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد عقب الفوز على بي إم سي الكونغولي في الدور نصف النهائي بنتيجة 37-24.

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الأهلي يحقق لقبه الأول منذ 7 سنوات

حقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد للمرة السادسة في تاريخه والأول منذ عام 2016 حين فاز على الترجي التونسي في المباراة النهائية.

ويعد الأهلي في المركز الثالث للأبطال التاريخيين بعد الزمالك الذي حصد 12 لقبًا ومولودية الجزائر الذي فاز بأحد عشر لقبًا.

وتضم قائمة فريق رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبدالرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد كاستيلو - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب زيزو - محمود عبد العزيز جدو - راضي محمد راضي.

ويرأس بعثة يد الأهلي في الكونغو خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وياسر لبيب رئيس الجهاز، ويقود الفريق الإسباني ديفيد ديفيز مديرا فنيا.

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