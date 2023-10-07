اللواء سمير فرج: إسرائيل لن تتحمل المزيد من ضربات المقاومة الفلسطينية (فيديو)

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن إسرائيل لن تتحمل المزيد من ضربات المقاومة الفلسطينية بعد الآن، كما أن الهدف من كل ما حدث اليوم بعد عملية "طوفان الأقصى" هو الوصول إلى السلام الكامل، وليس الحرب فقط، كما أن وزير الخارجية السفير سامح شكري، بدأ في تنفيذ اتصالاته لمتابعة الموقف العام للأحداث في فلسطين.



وأضاف "فرج" في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه في معارك غزة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، تدخلت مصر لوقف القتال من خلال إرسال الوفود الخاصة بنا إلى تل أبيب وغزة، والدور المصري سيظل كما هو في الوضع الحالي.

وأوضح المفكر الاستراتيجي، أن الدور المصري في مساندة المقاومة الفلسطينية ينال دائمًا إعجاب العالم، فالرئيس الأمريكي جو بايدن أشاد من قبل بدور الرئيس السيسي في متابعة موقف أحداث غزة، والتدخل الفوري لحل أي أزمة تحدث بين الطرفين.