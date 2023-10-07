الإمارات تعرب عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وشددت على ضرورة وقف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين، وقدمت خالص التعازي لجميع الضحايا الذين سقطوا من جراء أعمال القتال الأخيرة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن الدولة تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي، وتحث المجتمع الدولي على دفع كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

وتحت اسم "طوفان الأقصى"، نفذت حركة حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات، صباح اليوم السبت، إذ أطلقت وابلا من الصواريخ من قطاع غزة بالإضافة إلى عبور مسلحين تابعين لها السياج الحدودي، فيما وصفته وسائل إعلام بأنه "فشل استخباراتي إسرائيلي خطير".

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الحكومة فوجئت بالهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت، واصفة ما حصل بـ"فشل استخباراتي خطير".

حصيلة ضحايا الهجوم من الجانبين

وردًا على الهجوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، فيما ذكرت القناة 14 العبرية سقوط 40 قتيلا و750 جريحًا في العملية التي شنتها قوات حماس.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة نحو 545 إسرائيليا جراء الهجوم، فيما قالت مصادر طبية إسرائيلية إن 60 من الجرحى الإسرائيليين حتى الآن في حالة خطيرة.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن حركة حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن، فيما ذكرت يديعوت أحرنوت نقلا عن مصادر حركة حماس لوسائل إعلام فلسطينية أنه جرى اختطاف 53 إسرائيليا إلى غزة.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أن حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت حتى اللحظة 161 قتيلا و931 جريحًا.