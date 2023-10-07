الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة تموينية بالغربية تكشف عن مخالفات فى مركز كفر الزيات

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت مديرية تموين الغربية، حملة تموينية في مركز كفر الزيات بالغربية، بمشاركة عدد من المسئولين والمفتشين التموينيين، بهدف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة ومصانع تصنيع الأسماك المدخنة والتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات التموينية. 

ترأس الحملة أشرف شرف الدين، مدير إدارة تموين كفر الزيات، بالإضافة إلى أحمد فتحي رئيس قسم الرقابة التموينية ومحمد العطار المفتش بالإدارة.

خلال سير الحملة، تمكنت الفرق التموينية من ضبط مخالفات جسيمة، فقد تم ضبط عدد 200 صندوق منتجات الأسماك "الرنجة" بإجمالي وزن 1000 كيلو جرام في أحد مصانع الرنجة بناحية كفر هواشم بمركز كفر الزيات، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتم تقديم المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير ثلاثة محاضر عدم إعلان عن الأسعار وسبعة محاضر عدم وجود شهادة صحية. تم تقديم هذه المحاضر أيضًا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتم تنفيذ هذه الإجراءات وفقًا لتوجيهات المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة لضبط الأسواق ومكافحة التلاعب بالأسعار وضمان جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، وتأمل الجهات التموينية في أن تكون هذه الحملة الرقابية بمثابة رسالة قوية لكل المخالفين، بأنه لن يتم التهاون في مكافحة أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين وتخالف القوانين المعمول بها.

 

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