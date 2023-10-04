الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود العسيلى عن أغنية "سمّونى مصر": حاولنا تقديم عمل غير تقليدى يصل للقلوب

محمود العسيلي
محمود العسيلي

شارك المطرب محمود العسيلي، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ38 بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصار حرب أكتوبر المجيدة، حيث قدم أغنية "سمّوني مصري"، والتي تفاعل معها الجمهور على السوشيال ميديا بشكل كبير.

العسيلي يكشف صناع أغنية سمّوني مصر

وفي تصريح خاص لـ"الدستور" قال العسيلي، إن الأغنية تعبر عن مصر وشعبها وتمت كتابتها وصناعتها بشكل مميز لتليق بهذا الحدث الكبير الذي يحتفل به جميع المصريين في كل عام، لافتًا إلى أن الأغنية تم تسجيلها مؤخرًا.

وقال العسيلي، إنه حاول تقديم الأغنية الوطنية بشكل مختلف وطريقة حقيقية، تصل إلى قلوب الجمهور بشكل تلقائي، وهو ما جعلها تصل سريعًا إلى الجمهور على السوشيال ميديا بهذا الانتشار.

وأشار العسيلي إلى أن الأغنية من ألحانه واختار لها هذا الشكل لتكون على أفضل شكل يليق بكلماتها، وهي من كلمات  فيليبينو ومنة القيعي ومن توزيع أحمد طارق يحيى.

كلمات أغنية سمّوني مصر 

وتقول كلمات أغنية "سمّوني مصري": "سلامات حبيبتي والتحية، وحشاني ومش ناسي الهدية، بكتبلك أنا من قلب سينا عن انهزام اللي معدينا وأحلى يوم في العمر جه، المشهد يومها كان رهيب، حبيبة راجعة للحبيب، حرب حرب هي حرب كله كان بيقول يا رب، وادي الأعلام والأرض أهي طمنيني على الناس في مصر".

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