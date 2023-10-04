كريم عبدالعزيز: يناير 2011 اتخطفت وبقينا فى كابوس بس جيشنا خلصنا وحمانا

قال الفنان كريم عبدالعزيز إن مصر استمرت سنوات تبني وتعمر في كل ربوع الوطن، بعد حرب أكتوبر 1973.

وقال خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لحد يناير 2011 لما الشعب كله نزل الميادين والمطالب كانت بسيطة، ومشروعة والجيش وقف معاها وحماها، بس للأسف الثورة اتخطفت".

وأضاف: "الشعب اللي كان نايم يحلم ببكرة صحي على كابوس، مين اتدخل وخلصه، جيشنا، ما هو منك، وقف وقفة بطل، وحط روحه على كفه وقال اللي هيقرب من مصر أنا هشيله من فوق وش الأرض".